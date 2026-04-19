S’abonner au mag
  • France
  • PSG

Une somme dérisoire proposée par le PSG pour racheter le Parc des Princes ?

TB
10 Réactions
Une somme dérisoire proposée par le PSG pour racheter le Parc des Princes ?

Les négociations promettent d’être ardues. Alors que l’élection d’Emmanuel Grégoire au poste de maire de Paris a rouvert la porte à une possible vente du Parc des Princes, les discussions entre la ville et le PSG s’annoncent tendues. L’édile a notamment affirmé espérer boucler le dossier « d’ici la fin de l’été », même si de nombreux obstacles restent à surmonter. À commencer par le prix que les champions d’Europe devront débourser s’ils veulent devenir propriétaires de leur enceinte. Grégoire veut confier l’estimation aux services du Domaine (organisme dépendant du ministère des Finances).

D’importants travaux en perspective ?

Mais le PSG, de son côté, n’entend pas se tourner les pouces sur le sujet et prendre l’initiative. Selon les informations de L’Equipe, le club de la capitale aurait proposé une somme de 38 millions d’euros, bien loin des plusieurs centaines de millions évoquées par certaines sources. En cause notamment, les importants travaux nécessaires pour remettre le stade à neuf, lui qui malgré une rénovation pour l’Euro 2016 n’est pas dans son meilleur état.

On tient déjà le feuilleton de l’été.

PSG - Bayern Munich : places dispo pour notre soirée projection !

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.