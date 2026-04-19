Une somme dérisoire proposée par le PSG pour racheter le Parc des Princes ?

Les négociations promettent d’être ardues. Alors que l’élection d’Emmanuel Grégoire au poste de maire de Paris a rouvert la porte à une possible vente du Parc des Princes, les discussions entre la ville et le PSG s’annoncent tendues. L’édile a notamment affirmé espérer boucler le dossier « d’ici la fin de l’été », même si de nombreux obstacles restent à surmonter. À commencer par le prix que les champions d’Europe devront débourser s’ils veulent devenir propriétaires de leur enceinte. Grégoire veut confier l’estimation aux services du Domaine (organisme dépendant du ministère des Finances).

D’importants travaux en perspective ?

Mais le PSG, de son côté, n’entend pas se tourner les pouces sur le sujet et prendre l’initiative. Selon les informations de L’Equipe, le club de la capitale aurait proposé une somme de 38 millions d’euros, bien loin des plusieurs centaines de millions évoquées par certaines sources. En cause notamment, les importants travaux nécessaires pour remettre le stade à neuf, lui qui malgré une rénovation pour l’Euro 2016 n’est pas dans son meilleur état.

On tient déjà le feuilleton de l’été.

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