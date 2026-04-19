Ceci est une révolution. Cette rencontre entre les Halifax Wanderers et le Pacific FC, simple duel de début de saison en Premier League canadienne, n’avait pas grand chose pour marquer l’histoire. Et pourtant. Dans quelques années, l’on s’en souviendra peut-être comme du premier match au cours duquel fut accordé un but selon la nouvelle règle des hors-jeux, imaginée par Arsène Wenger. Cette dernière, qui stipule que l’intégralité du corps de l’attaquant doit être devant le dernier défenseur pour que la position soit illicite, est en effet testée actuellement dans le championnat nord-américain. Un test dont aura profité Alejandro Dìaz pour égaliser en faveur des visiteurs après une frappe mal repoussée par le portier adverse.

Alejandro Dìaz takes advantage of the daylight offside law! For the first time in #CPLSoccer, Arsène Wenger's law comes into effect, as the Pacific FC striker stays *just* onside to convert home a goal against the Halifax Wanderers pic.twitter.com/2JDlF9A9KK — OneSoccer (@onesoccer) April 18, 2026

« C’est un projet important, clamait le directeur du Développement du football mondial de la Fifa lors de l’annonce de cette mise à l’essai. Tester cette nouvelle interprétation dans une compétition professionnelle va nous permettre de mieux comprendre ses effets sur la clarté et la fluidité du jeu, ainsi que sur la promotion d’un football plus offensif. » Une règle qui prétend mettre un terme aux hors-jeux déterminés au millimètre depuis un camion VAR. Les résultat du test en cours doivent être présentés à l’Ifab (instance régissant les lois du football) en fin d’année.

Buts partout, justice nulle part !

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