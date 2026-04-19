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Tottenham au soutien de Kevin Danso, victime d’insultes racistes en ligne

TB
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Tottenham au soutien de Kevin Danso, victime d&rsquo;insultes racistes en ligne

Pas de place pour le racisme. Alors que tout va mal à Tottenham, relégable en Premier League et rejoint sur le fil par Brighton, le défenseur des Spurs Kevin Danso a été victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux. Une nouvelle situation scandaleuse qui a conduit son club à communiquer sur le sujet. « Depuis le match d’hier contre Brighton, qui s’est déroulé dans le cadre du week-end « No Room For Racism » de la Premier League, Kevin Danso a été, et continue d’être, la cible d’insultes racistes graves et odieuses sur les réseaux sociaux », peut-on y lire.

Tottenham assure qu’il ne restera pas les bras croisés devant ces insultes. « Le club prend des mesures immédiates. Nous signalons tous les contenus identifiés à la police et aux autorités compétentes du pays où résident les auteurs, ainsi qu’aux plateformes de réseaux sociaux concernées, poursuit le communiqué. Nous ferons tout notre possible pour que des sanctions aussi sévères que possible soient prises à l’encontre de chacune des personnes que nous identifions. »

Il serait grand temps que l’on n’ait plus besoin de ce genre de communiqués.

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TB

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