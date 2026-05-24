Roberto De Zerbi a tranché concernant son avenir

Tant qu’il parvient à comprendre l’équipe. Interrogé sur son avenir en amont de la rencontre décisive pour le maintien entre Tottenham et Everton ce dimanche, Roberto De Zerbi a assuré qu’il resterait sur le banc des Spurs même en cas de relégation en Championship, si ses dirigeants le confirment à son poste.

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L’avenir assuré

L’ancien tacticien de l’Olympique de Marseille a donc confirmé ses dires du mois d’avril en conférence de presse : « Oui, je confirme. C’est toujours un honneur d’être entraîneur de Tottenham, même si dimanche nous jouons le maintien, ce n’est pas un problème. Je considère le football comme quelque chose de plus important que le classement… Nous nous battons pour quelque chose de très important pour tout le monde. C’est le football. Mais nous avons assez de qualité. Pour affronter la pression, il faut trouver le courage en soi, comprendre la situation et se forcer à donner le meilleur de soi-même. »

Tottenham reste toutefois en bonne position pour se maintenir au terme de cette dernière journée de Premier League avec deux points d’avance sur West Ham. Pour que les Spurs connaissent leur première relégation depuis 1977 il faudrait qu’ils s’inclinent face à Everton ainsi qu’une victoire des Hammers contre Leeds.

RDZ et les siens ont leur destin entre leurs mains.

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