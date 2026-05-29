S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Le FC Porto renvoie Seko Fofana à Rennes

CT
7 Réactions
Le FC Porto renvoie Seko Fofana à Rennes

Un nouveau retour à l’envoyeur. Après Terem Moffi jeudi, c’est au tour de Seko Fofana de voir son passage au FC Porto s’achever ce vendredi. Les Portistas ont officialisé le départ de l’international ivoirien, prêté par le Stade rennais depuis février.

Un titre en six mois

Seko Fofana, qui n’entrait plus dans les plans de Habib Beye, s’est refait une santé chez les Lusitaniens : il a disputé 18 matchs pour 3 buts inscrits et 1 passe décisive avec le titre de champion de Portugal à la clé. Il retrouvera le club breton à l’intersaison et Franck Haise, arrivé en tant qu’entraîneur quelques jours après son départ. Les dirigeants bretons doivent faire un point avec le joueur à son retour de la Coupe du monde, qu’il disputera avec la Côte d’Ivoire.

Adrien Thomasson, Brice Samba, Seko Fofana : l’ancien coach du RC Lens n’est pas dépaysé en Bretagne.

Seko Fofana quitte Rennes

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va ramener la Ligue des champions à la maison ?

Le PSG
Arsenal
Fin Dans 1j
128
28

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.