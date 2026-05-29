Le FC Porto renvoie Seko Fofana à Rennes
Un nouveau retour à l’envoyeur. Après Terem Moffi jeudi, c’est au tour de Seko Fofana de voir son passage au FC Porto s’achever ce vendredi. Les Portistas ont officialisé le départ de l’international ivoirien, prêté par le Stade rennais depuis février.
Un titre en six mois
Seko Fofana, qui n’entrait plus dans les plans de Habib Beye, s’est refait une santé chez les Lusitaniens : il a disputé 18 matchs pour 3 buts inscrits et 1 passe décisive avec le titre de champion de Portugal à la clé. Il retrouvera le club breton à l’intersaison et Franck Haise, arrivé en tant qu’entraîneur quelques jours après son départ. Les dirigeants bretons doivent faire un point avec le joueur à son retour de la Coupe du monde, qu’il disputera avec la Côte d’Ivoire.
A tua marca fica para sempre gravada no nosso título 🏆 Felicidades na próxima etapa, Fofana! 💙#ConseguimosJuntos pic.twitter.com/IByLA66DTN— FC Porto (@FCPorto) May 29, 2026
