Les dirigeants du Stade rennais font le bilan et dessinent les contours du mercato d’été

On fait le bilan, calmement. Dix jours après la fin du championnat et la défaite à Marseille, mais surtout après le sacre de Lens en Coupe de France permettant une qualification en Ligue Europa du Stade rennais, les dirigeants du club breton sont revenus sur la saison 2025-2026 tout en se projetant sur celle à venir.

« Le club s’est remis en phase avec l’exigence et les ambitions de ses supporters et j’espère que tout le monde en aura un peu plus la saison prochaine », a posé le président exécutif Arnaud Pouille au Roazhon Park. L’ancien Lensois n’a pas caché la petite frustration de ne pas avoir profité des faux pas des concurrents sur la dernière journée pour aller chercher une 3e place historique : « On aurait préféré avoir cette Coupe d’Europe sans attendre une semaine de plus, mais à la fin d’une saison, on a ce qu’on mérite […] On a manqué un peu d’expérience commune. »

Trois nouveaux joueurs espérés à la reprise

En quête de stabilité, le SRFC a récemment officialisé l’arrivée de Nicolas de Tavernost à la tête du conseil d’administration pour donner « plus de force » au niveau national sur les instances, alors que le trio Arnaud Pouille – Loïc Désiré – Franck Haise sera attendu sur le mercato à venir. Le directeur sportif rennais a d’ailleurs donné quelques indications. Il espère notamment l’arrivée de trois nouveaux joueurs, dont celle d’Adrien Thomasson qui est réglée, pour la reprise fin juin.

Arnaud Pouille : « Le club s’est remis en phase avec l’exigence et les ambitions de ses supporters et j’espère que tout le monde en aura un peu plus la saison prochaine. » Fin frustrante, Europe, marge de manœuvre sur le mercato… Le président du SRFC fait le bilan. @sofoot pic.twitter.com/hZCR7Bi1Su — Clément Gavard (@Clem_Gavv) May 27, 2026

Un défenseur central et un « attaquant polyvalent dans un registre un peu différent de ce qu’on avait jusqu’à maintenant, capable de jouer axe et côté », sont ciblés en priorité, quand les dirigeants bretons préfèrent temporiser sur d’autres postes, comme celui de latéral droit. Przemysław Frankowski, trop souvent blessé cette saison après une préparation tronquée, a notamment fait savoir au staff qu’il serait de retour une semaine plus tôt cet été pour se mettre dans les meilleures conditions.

Un effectif à étoffer pour la Coupe d’Europe

Le Polonais devrait faire partie d’un groupe qui devra être étoffé avec le retour de la Coupe d’Europe et des matchs tous les trois jours. Le Stade rennais vise un effectif de 20-21 joueurs, qui doit être renforcé par des jeunes de l’Académie dans la volonté de rester un club formateur, comme les frères Do Marcolino, Henrick et Jonathan. « On veut aussi beaucoup plus de caractère car on a parfois subi les évènements, a ajouté Désiré. On en a, mais il en faut un peu plus pour que le groupe soit plus fort. »

Loïc Désiré : « Par rapport aux discussions qui sont entamées, j’espère avoir 3 nouveaux joueurs pour la reprise (dont Thomasson). Après, on prendra plus de temps. » Le bilan et les premières orientations du mercato rennais avec le directeur sportif du SRFC. @sofoot pic.twitter.com/xux134Z01E — Clément Gavard (@Clem_Gavv) May 27, 2026

Il faudra aussi rester raisonnables sur les dépenses, dans le contexte actuel du foot français et face au fair-play financier très strict de l’UEFA, pour lequel le SRFC dit être dans les clous. Le mercato sera long, la reprise tardive (le week-end du 23 août) et plusieurs joueurs pourraient aussi s’en aller (et donc être remplacés), à l’instar de Djaoui Cissé, dont le départ est prévu, ou de Ludovic Blas, en fin de contrat en 2027. Le meilleur buteur de Ligue 1, Estéban Lepaul, a quelques courtisans, mais les dirigeants bretons affirment leur volonté de conserver l’attaquant cet été.

Et maintenant, place aux vacances !

Un Tamari-gate autour du plus beau but de la saison de Ligue 1