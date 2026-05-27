Non, Mikel Arteta n’est pas l’entraîneur de l’année en Angleterre

« Vas-y Franky c’est bon ». Mikel Arteta a beau avoir remporté le prix de meilleur entraîneur de Premier League, celui décerné par le syndicat des entraîneurs lui a échappé. En effet, le LMA award est revenu à Frank Lampard, entraîneur de l’année en Championship après avoir mené son équipe de Coventry à un titre de champion. Ce trophée récompense le meilleur entraîneur parmi les quatre premières divisions du championnat anglais, après les votes de ses collègues du banc de touche.

🏆Congratulations to @Coventry_City Head Coach Frank Lampard OBE, the winner of The Sir Alex Ferguson Trophy for LMA Manager of the Year presented by @Vitality_UK. pic.twitter.com/BDD3ODljKd — LMA (@LMA_Managers) May 26, 2026

De retour sur les bancs de Premier League

En devançant Arteta et Guardiola au nombre de votes, l’ancien capitaine des Blues devient le huitième entraîneur à remporter ce titre honorifique sans évoluer en Premier League. Ce trophée vient récompenser la magnifique saison de Frank Lampard chez les Bantams, auréolée d’un titre acquis avec onze points d’avance sur leur dauphin. Le technicien anglais va ainsi retrouver un banc en première division, après ceux de Chelsea et d’Everton, où il aura connu une réussite mitigée.

Le doublé attendra pour Mikel Arterta.

Frank Lampard remporte un trophée