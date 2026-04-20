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Frank Lampard célébré en Angleterre

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Frank Lampard célébré en Angleterre

Une récompense bien méritée. Frank Lampard, entraîneur de Coventry City, a remporté le titre de meilleur manager de la saison en Championship lors de la cérémonie des EFL Awards 2026, récompensant les acteurs de l’EFL Championship, la League One et la League Two.

La légende de Chelsea, en poste depuis novembre 2024, a permis aux Sky Blues de valider leur montée en Premier League la saison prochaine, à trois journées de la fin de l’exercice 2025-2026. Coventry City retrouve l’élite du football anglais pour la première fois depuis 25 ans.

« C’est une histoire incroyable »

Frank Lampard n’a pas oublié de rendre hommage à la direction et à ses joueurs lorsqu’il a reçu le prix : « Arrivé au club il y a seize mois, j’ai découvert une équipe qui avait traversé des moments très difficiles avant de se relever. Le football reste avant tout une affaire d’humains et de supporters et cela m’avait manqué. Il faut rendre hommage à Mark Robins pour ce qu’il a accompli au club, au propriétaire Doug King, et savoir apprécier le moment. Et moi, j’ai la chance de travailler avec un groupe de joueurs formidables… C’est une histoire incroyable, et je suis heureux d’en faire partie. »

Sur les traces d’un certain Vincent Kompany ?

Coventry City promu en Premier League !

CT

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