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Allan Saint-Maximin se dirige vers les États-Unis

EM
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Allan Saint-Maximin se dirige vers les États-Unis

Six mois et puis s’en va. L’aventure fut courte, mais intense pour Allan Saint-Maximin à Lens. Après avoir appris le départ de son capitaine, Adrien Thomasson, il y a un peu plus d’une semaine, et de son coach Pierre Sage, ce mercredi, le CM des Sang et Or va encore devoir préparer un nouveau montage pour dire adieu à leur ailier. Ce dernier était en fin de contrat avec le récent vainqueur de la Coupe de France, mais l’espoir d’une prolongation était de mise sur la terre des Corons.

American dream

Selon les informations de L’Équipe, l’ancien Aiglon va s’envoler pour la MLS et rejoindre le club de Charlotte. En effet, les deux parties seraient sur le point de trouver un accord pour qu’il rallie la Caroline du Nord. « Maxi » serait recruté en tant que « designated player », soit l’un des trois joueurs dont le salaire dépasse le plafond fixé par la ligue américaine dans la franchise. Espérons que sa nouvelle aventure sur le continent américain se passe mieux que la précédente.

Vous savez pourquoi il y a deux L à Allan.

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EM

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