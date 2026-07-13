Après son passage à Lens, Saint-Maximin repart très loin

Une p’tite pige en Ligue 1 pour repartir très loin. Joueur clé du RC Lens depuis son arrivée lors du dernier mercato hivernal, Allan Saint-Maximin s’est, comme pressenti, engagé avec le Charlotte FC pour un bail de trois ans.

Les modalités financières autour de son arrivée n’ont pas encore été communiquées par le club américain, bien que Saint-Maximin rejoigne Charlotte libre de tout contrat. En six mois, le fantasque joueur aura marqué de son empreinte les Sang et Or et se sera imposé comme grand artisan du sacre lensois en Coupe de France.

Embed t.co

10 clubs et 5 pays visités

Sacré dribbleur, Saint-Maximin est également un grand voyageur, étant donné qu’il découvrira son sixième pays après avoir joué en Angleterre, en Arabie saoudite, au Mexique, en Allemagne et en Turquie.

Le natif de Châtenay-Malabry a longtemps posé ses valises à Newcastle, avant d’entamer un marathon des clubs depuis 2023. Charlotte constitue la cinquième équipe qu’il connaît depuis son départ de l’est de l’Angleterre.

Tout ça pour se mesurer à Griezmann.

Allan Saint-Maximin se dirige vers les États-Unis