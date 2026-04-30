La loyauté de Saint-Maximin l’a conduit à Lens

Le RC Lens recrute bien, épisode 856 778. Débarqué dans le Pas-de-Calais à la surprise générale cet hiver, Allan Saint-Maximin s’est imposé comme une belle solution offensive en sortie de banc pour Pierre Sage, comme il l’a de nouveau démontré à Brest. Son choix de rejoindre les Sang et Or a pu étonner après plus de six ans loin de la Ligue 1. Mais il tient en un nom : celui de Jean-Louis Leca, son ancien coéquipier à Bastia désormais directeur sportif lensois. « Je suis quelqu’un de très loyal, je pense que je l’ai démontré tout au long de ma carrière. Jean-Louis, je l’ai rencontré quand j’étais à Bastia, c’était ma première saison pleine en tant que professionnel, a-t-il rappelé en conférence de presse à deux jours du déplacement à Nice. Quand je suis arrivé, il était capitaine, il m’a vraiment accueilli comme si j’étais son frère. Dans tout ce dont j’ai eu besoin, il a toujours été là pour moi. Je lui ai toujours dit que s’il avait besoin de moi un jour, je serais là. »

Un retour gagnant dans l’Hexagone

L’occasion s’est donc présentée en janvier dernier, à l’issue d’une expérience de quelques mois au Mexique, sous la tunique du Club América. « Pour ma famille, tout le monde, ça faisait un moment qu’on était partis de France. On a pris des habitudes à l’étranger, a-t-il poursuivi face aux médias. Quand Jean-Louis m’en a parlé, qu’il m’a dit qu’on avait vraiment besoin de moi… je connaissais le RC Lens de nom, plein de joueurs sont passés par là, je regardais aussi de temps en temps les matchs. J’avais déjà entendu parler de l’ambiance. »

Un choix aucunement dicté par l’aspect pécuniaire : « Pour moi, c’était un oui directement, ça ne s’est même pas joué sur le côté financier, je n’ai même pas cherché à savoir combien ils allaient me donner ou pas. Je lui ai dit : “Ne t’inquiète pas, t’es mon ami, je viens et je donnerai le maximum pour essayer d’aider le club à atteindre ses objectifs.” » Comme Florian Thauvin avant lui, le dribbleur fou s’est donc laissé convaincre de venir régaler Bollaert, pour le plus grand bonheur des amoureux de la Ligue 1.

Merci qui ? Merci Jean-Louis !

Pierre Sage parle de trahison après le nul à Brest