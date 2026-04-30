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Hugo Lloris régale en Coupe des champions

CT
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Hugo Lloris régale en Coupe des champions

La campagne bat son plein. Pendant que l’Europe avait les yeux rivés sur la demi-finale aller de la Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et Arsenal (1-1), la Coupe des champions de la CONCACAF était au programme, dans la nuit de mercredi à jeudi. Le Los Angeles FC de Hugo Lloris s’est imposé sur son terrain face au club mexicain du Deportivo Toluca (2-1).

Lloris assure le spectacle

L’homme aux 145 sélections avec l’équipe de France a réalisé seulement deux arrêts au cours de la rencontre, mais pas des moindres. À la 44e minute, Lloris a repoussé, de la main gauche, un coup de tête à bout portant, avant de dévier un tir en corner grâce à une parade du genou, quasiment sur sa ligne de but. L’ancien capitaine des Bleus, qui affiche de belles statistiques en ce début de saison (8 clean sheets en 9 matchs de MLS), montre qu’il n’a pas perdu de sa superbe sur cette action malgré ses 39 balais.

Pile au moment où une rumeur d’un possible retour en sélection fait surface.

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CT

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