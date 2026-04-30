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Vinícius rate trois penaltys en six minutes

TB
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Vinícius rate trois penaltys en six minutes

Le héros (dans les buts) et l’antihéros (à la frappe). Le match de poules de Copa Sudamericana entre le club chilien de Palestino et les Brésiliens du Grêmio s’est achevé sur un score nul et vierge. Mais ce n’est pas faute d’avoir eu des opportunités d’ouvrir le score, en particulier pour les visiteurs. Lesquels se sont vus offrir trois penaltys en six minutes… tous ratés par Carlos Vinícius.

Sur ses deux premières tentatives, l’ancien attaquant de Fulham ou du Napoli voit le portier adverse Sebastián Pérez partir du bon côté et repousser sa tentative. Avant de carrément glisser au moment de la troisième.

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TB

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