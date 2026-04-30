S’abonner au mag
  • Saudi Pro League
  • J30
  • Al-Nassr-Al-Ahli Saudi (2-0)

Le coup de gueule de Cristiano Ronaldo sur l'arbitrage saoudien

TB
3 Réactions
Le coup de gueule de Cristiano Ronaldo sur l'arbitrage saoudien

Le patron a parlé. Alors qu’Al-Nassr continue de se rapprocher du titre en Arabie saoudite après sa victoire contre Al-Ahli Saudi ce mercredi soir (2-0), Cristiano Ronaldo a décidé de prendre la parole pour défendre l’arbitrage face aux nombreuses critiques. Plusieurs joueurs ont en effet fustigé ces dernières semaines d’un favoritisme envers le Portugais et son équipe. « Je pense que ce n’est pas bon pour le championnat. Tout le monde se plaint, tout le monde en fait plus que ça ne devrait l’être. C’est du football, ce n’est pas une guerre », a lâché le quintuple Ballon d’or après avoir une nouvelle fois porté les siens vers la victoire en ouvrant le score.

Une remise en cause permanente qui ne serait pas bonne pour l’image d’une Saudi Pro League en constante quête de légitimité. « Il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent, en faisant des publications sur les réseaux sociaux pour parler de l’arbitre, de la ligue, du projet… Je pense que ce n’est pas bon, ce n’est pas l’objectif de ce championnat, poursuit CR7, qui court toujours après un premier sacre depuis son arrivée dans le Royaume. Nous voulons rivaliser pour être l’une des meilleures ligues au monde. Nous devrions analyser et arrêter ça, en parler avec la ligue parce que pour moi ce n’est pas du football. »

Voilà au moins un sujet sur lequel le championnat saoudien n’a rien à envier à notre Ligue 1.

Merih Demiral n'en peut plus du favoritisme arbitral pour Al-Nassr

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ce PSG-Bayern est-il le plus grand match de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
82
133
11
Revivez Atlético de Madrid - Arsenal (1-1)
Revivez Atlético de Madrid - Arsenal (1-1)

Revivez Atlético de Madrid - Arsenal (1-1)

Revivez Atlético de Madrid - Arsenal (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.