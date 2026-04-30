Le coup de gueule de Cristiano Ronaldo sur l'arbitrage saoudien

Le patron a parlé. Alors qu’Al-Nassr continue de se rapprocher du titre en Arabie saoudite après sa victoire contre Al-Ahli Saudi ce mercredi soir (2-0), Cristiano Ronaldo a décidé de prendre la parole pour défendre l’arbitrage face aux nombreuses critiques. Plusieurs joueurs ont en effet fustigé ces dernières semaines d’un favoritisme envers le Portugais et son équipe. « Je pense que ce n’est pas bon pour le championnat. Tout le monde se plaint, tout le monde en fait plus que ça ne devrait l’être. C’est du football, ce n’est pas une guerre », a lâché le quintuple Ballon d’or après avoir une nouvelle fois porté les siens vers la victoire en ouvrant le score.

🗣️« 𝗖’𝗲𝘀𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹, 𝗰’𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗹𝗮 𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗲. » 😠 Cristiano Ronaldo pousse un coup de gueule contre les sorties médiatiques en SPL ! 🎥(@thmanyahsports) pic.twitter.com/AqCS2qsOPA — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) April 29, 2026

Une remise en cause permanente qui ne serait pas bonne pour l’image d’une Saudi Pro League en constante quête de légitimité. « Il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent, en faisant des publications sur les réseaux sociaux pour parler de l’arbitre, de la ligue, du projet… Je pense que ce n’est pas bon, ce n’est pas l’objectif de ce championnat, poursuit CR7, qui court toujours après un premier sacre depuis son arrivée dans le Royaume. Nous voulons rivaliser pour être l’une des meilleures ligues au monde. Nous devrions analyser et arrêter ça, en parler avec la ligue parce que pour moi ce n’est pas du football. »

Voilà au moins un sujet sur lequel le championnat saoudien n’a rien à envier à notre Ligue 1.

Merih Demiral n'en peut plus du favoritisme arbitral pour Al-Nassr