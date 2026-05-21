Deux absents surprises à Nice pour la finale de Coupe de France

Sur le côté, les fashions. L’OGC Nice a annoncé les 26 joueurs convoqués pour la finale de la Coupe de France. En plus de Moise Bombito, blessé, et de Mohamed Abdelmonem (absent depuis le début de semaine), convoqué en sélection avec l’Égypte, deux absents sont à signaler dans les rangs niçois : Tanguy Ndombele et Salis Abdul Samed. Les deux milieux de terrain n’auront donc pas l’occasion de ramener la quatrième Coupe de France du Gym.

Salis Abdul Samed sanctionné

Alors que les raisons de l’absence de Ndombele sont purement sportives, celles concernant son partenaire du milieu de terrain sont d’ordre disciplinaire. En effet, l’ancien Lensois n’aurait pas caché son agacement de ne pas avoir participé au dernier match des Aiglons face au FC Metz (0-0).

Une situation qui aurait conduit Claude Puel à l’écarter du groupe d’entraînement cette semaine, d’après RMC Sport, et donc du groupe définitif pour cette finale.

Belle ambiance à l’approche de l’une des semaines les plus importantes de l’histoire du Gym.

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