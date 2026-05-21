S’abonner au mag
  • C1

Encore six clubs de Premier League en Ligue des champions la saison prochaine ?

CT
24 Réactions
Encore six clubs de Premier League en Ligue des champions la saison prochaine ?

Reçu six sur six, saison 2 ? Grâce à la victoire d’Aston Villa en finale de Ligue Europa contre Fribourg (0-3), ce mercredi soir, l’Angleterre a de très fortes chances de voir une nouvelle fois six de ses représentants participer à la prochaine édition de la Ligue des champions. Les performances européennes des clubs anglais permettent à la Premier League d’avoir automatiquement cinq clubs en C1, au lieu de quatre.

Deux conditions nécessaires

Aston Villa, qui occupe actuellement la quatrième place en championnat, doit impérativement perdre contre Manchester City lors de la dernière journée (dimanche, 17 heures), pendant que Liverpool est contraint de battre Brentford pour « libérer » la dernière position qualificative.

Le grand gagnant de l’histoire serait Bournemouth, sixième au classement, avec trois points d’avance sur Brighton. Un match nul, cumulé aux deux autres scénarios, suffit pour permettre aux partenaires d’Eli Junior Kroupi de disputer la première Ligue des champions de l’histoire des Cherries.

Pourquoi pas dix clubs anglais pour la saison 2027-2028 tant qu’on y est ?

Non, Cristiano Ronaldo n’est pas un problème pour le Portugal

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

30
Revivez Aston Villa-Fribourg (3-0)
Revivez Aston Villa-Fribourg (3-0)

Revivez Aston Villa-Fribourg (3-0)

Revivez Aston Villa-Fribourg (3-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.