Encore six clubs de Premier League en Ligue des champions la saison prochaine ?

Reçu six sur six, saison 2 ? Grâce à la victoire d’Aston Villa en finale de Ligue Europa contre Fribourg (0-3), ce mercredi soir, l’Angleterre a de très fortes chances de voir une nouvelle fois six de ses représentants participer à la prochaine édition de la Ligue des champions. Les performances européennes des clubs anglais permettent à la Premier League d’avoir automatiquement cinq clubs en C1, au lieu de quatre.

Deux conditions nécessaires

Aston Villa, qui occupe actuellement la quatrième place en championnat, doit impérativement perdre contre Manchester City lors de la dernière journée (dimanche, 17 heures), pendant que Liverpool est contraint de battre Brentford pour « libérer » la dernière position qualificative.

Le grand gagnant de l’histoire serait Bournemouth, sixième au classement, avec trois points d’avance sur Brighton. Un match nul, cumulé aux deux autres scénarios, suffit pour permettre aux partenaires d’Eli Junior Kroupi de disputer la première Ligue des champions de l’histoire des Cherries.

CONFIRMED! European allocation if Villa finish 5th in Premier League. 1. UCL 2. UCL 3. UCL 4. UCL 5. UCL (Villa as UEL titleholders) 6. UCL (EPS place) 7. UEL 8. UCoL Six teams in the UCL, one club in the UEL. Needs Villa to lose at Man City, and Liverpool to beat Brentford. pic.twitter.com/zlMp4c99ZJ — Dale Johnson (@DaleJohnsonBBC) May 20, 2026

Pourquoi pas dix clubs anglais pour la saison 2027-2028 tant qu’on y est ?

Non, Cristiano Ronaldo n’est pas un problème pour le Portugal