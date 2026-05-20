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Les tops et flops d'Aston Villa-Fribourg

Par Mathieu Plasse et François Linden
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Les tops et flops d'Aston Villa-Fribourg

Morgan Rogers a rappelé à tout le monde qu'il est top 10 mondial à son poste (et pas dixième), Fribourg confirme tout le mal qu'on entend sur les défenses de Bundesliga, tandis qu'Unai Emery prouve encore une fois qu'il est un putain de bon coach comme on en fait peu.

Les tops

emiliano-buendia

Emiliano Buendía

On a une théorie : un milieu argentin qui inscrit des buts laids, ça n’a jamais existé dans toute l’histoire du football. Réfléchissez, vous verrez.

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youri-tielemans

Youri Tielemans

Parce qu’autant tenir la baraque dans un double pivot avec Victor Lindelöf, faut quand même saluer la performance.

Note de la rédaction 7/10
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Morgan Rogers

Le joueur que Jude Bellingham pense être.

Note de la rédaction 8/10
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emiliano-martinez

Emiliano Martínez

On dit toujours que les gros lourds qui nous harcelaient au collège finiraient mal un jour ou l’autre, que la roue finirait bien par tourner. Mais il suffit à chaque fois d’un petit tour sur leur Facebook pour comprendre que tout va parfaitement dans leur vie.

Note de la rédaction 6/10
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Les flops

vincenzo-grifo

Vincenzo Grifo

Les experts de la Bundesliga en parlaient comme d’un petit magicien à surveiller : on a finalement vu Harry Potter sans sans cicatrice et sans baguette. Que HBO ne s’en inspire pas pour son remake, n’est pas Grifo d’or qui veut.

Note de la rédaction 3/10
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matthias-ginter

Matthias Ginter

On s’est tous rappelé de son existence en voyant son nom sur la feuille de match. Et on a vite compris pourquoi on l’avait oublié durant toutes ces années.

Note de la rédaction 4/10
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Jan-Niklas Beste

Certaines personnes portent moins bien leur nom que d’autres dans ce monde.

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31938

Le suspense

Difficile d’avoir du suspense en Ligue Europa quand Unai Emery coache un des clubs engagés. La seule solution qui pourrait régler ça : une finale entre le Séville FC et une équipe d’Emery.

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Par Mathieu Plasse et François Linden

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