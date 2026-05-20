- Ligue Europa
- Finale
- Fribourg-Aston Villa (0-3)
Les tops et flops d'Aston Villa-Fribourg
Morgan Rogers a rappelé à tout le monde qu'il est top 10 mondial à son poste (et pas dixième), Fribourg confirme tout le mal qu'on entend sur les défenses de Bundesliga, tandis qu'Unai Emery prouve encore une fois qu'il est un putain de bon coach comme on en fait peu.
Les tops
Emiliano Buendía
On a une théorie : un milieu argentin qui inscrit des buts laids, ça n’a jamais existé dans toute l’histoire du football. Réfléchissez, vous verrez.
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Youri Tielemans
Parce qu’autant tenir la baraque dans un double pivot avec Victor Lindelöf, faut quand même saluer la performance.
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Morgan Rogers
Le joueur que Jude Bellingham pense être.
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Emiliano Martínez
On dit toujours que les gros lourds qui nous harcelaient au collège finiraient mal un jour ou l’autre, que la roue finirait bien par tourner. Mais il suffit à chaque fois d’un petit tour sur leur Facebook pour comprendre que tout va parfaitement dans leur vie.
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Les flops
Vincenzo Grifo
Les experts de la Bundesliga en parlaient comme d’un petit magicien à surveiller : on a finalement vu Harry Potter sans sans cicatrice et sans baguette. Que HBO ne s’en inspire pas pour son remake, n’est pas Grifo d’or qui veut.
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Matthias Ginter
On s’est tous rappelé de son existence en voyant son nom sur la feuille de match. Et on a vite compris pourquoi on l’avait oublié durant toutes ces années.
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Jan-Niklas Beste
Certaines personnes portent moins bien leur nom que d’autres dans ce monde.
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Le suspense
Difficile d’avoir du suspense en Ligue Europa quand Unai Emery coache un des clubs engagés. La seule solution qui pourrait régler ça : une finale entre le Séville FC et une équipe d’Emery.
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Par Mathieu Plasse et François Linden