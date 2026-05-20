Le barrage entre Nice et Saint-Étienne sans les joueurs internationaux ?

Devinez qui s’est encore mis dans une belle galère ? La LFP, bien sûr ! La FIFA a refusé la demande de dérogation pour que les joueurs de Nice et de Saint-Étienne sélectionnés pour la Coupe du monde puissent être disponibles pour les barrages entre la Ligue 1 et la Ligue 2, selon L’Équipe.

En effet, ces deux rencontres du 26 et 29 mai sont hors du calendrier international, les joueurs sont donc à la disposition de leurs sélections respectives. Encore une bonne idée de la grande instance du football pour les matchs les plus importants de la saison pour les deux équipes.

Neuf joueurs concernés

Les clubs vont devoir user de leurs talents de négociateurs avec les sélections des joueurs concernés pour qu’ils puissent être alignés sur la pelouse les 26 et 29 mai. Parmi les concernés, on y retrouve côté niçois Ali Abdi (Tunisie), Elye Wahi (Côte d’Ivoire), Yévhann Diouf et Antoine Mendy (Sénégal), Hicham Boudaoui (Algérie) et Kojo Peprah Oppong (Ghana).

Chez les Verts, Ben Old (Nouvelle-Zélande) ou encore Augustine Boakye et Ebenezer Annan (Ghana) sont, eux aussi, au cœur de cet imbroglio. La FFF ainsi que la LFP ont également prévu de discuter avec les diverses sélections concernées, d’après le quotidien sportif.

Brillant.

Le calendrier des barrages chamboulé