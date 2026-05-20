Avec le titre d’Arsenal, Max Dowman se fait une place dans le Guinness

Il n’a même pas l’âge d’acheter de la Guinness, qu’il est déjà dans le Guinness. Max Dowman a un titre de plus à célébrer que le reste de son équipe, fraîchement championne d’Angleterre.

À 16 ans et 139 jours, l’ailier anglais est devenu le plus jeune champion de l’histoire du championnat anglais, effaçant le record précédent détenu par Phil Foden en 2017-2018 et ses 17 ans et 350 jours. Un exploit symbolique qui lui vaut une place dans le Guinness World Records.

Congratulations to Max Dowman, who has become the youngest person to win the Premier League 🏆 — Guinness World Records (@GWR) May 20, 2026

Une première saison remplie d’espoir

Avant même d’avoir passé le bachelor’s degree, Max Dowman a déjà participé à douze rencontres sous les ordres de Mikel Arteta. Il a même été auteur d’un but et pas n’importe lequel. Une réalisation qui lui a permis de devenir le plus jeune buteur de Premier League, à 16 ans et 73 jours, contre Everton (2-0) en mars dernier. Le 30 mai, il pourrait même devenir le plus jeune vainqueur de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, à Budapest.

Finir le jeu à 16 ans, ce serait très fort.

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