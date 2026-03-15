Max Dowman, 16 ans et toutes ses dents

Longtemps frustré par Everton, Arsenal s’en est remis à un adolescent pour arracher les trois points ce samedi : Max Dowman, 16 ans, et décisif deux fois dans le money time (2-0). Une belle histoire, amenée à durer.

Les supporters d’Arsenal s’apprêtaient à passer une sale soirée, à ruminer et à compter les points qui les séparent de Manchester City, en espérant que West Ham vienne mettre son grain de sel. Et Max Dowman est arrivé. Le numéro 56 est sorti du banc à la 74e minute contre Everton pour remplacer Martín Zubimendi. Mikel Arteta ne l’a pas regretté, et les supporters s’en souviendront longtemps.

Teenage Dream

Arsenal faisait le siège du but de Jordan Pickford sans succès, depuis 88 minutes, lorsque Max Dowman a allumé la lumière. Il avait l’opportunité de faire circuler le ballon vers Declan Rice ou Eberechi Eze. Il a préféré prendre l’initiative de secouer le cocotier en centrant du pied gauche. Bingo : Pickford s’est troué, Piero Hincapié en a profité et Viktor Gyökeres a ouvert le score. Le wonderkid a ajouté la cerise sur le gâteau dans le temps additionnel en éliminant Vitaliy Mykolenko et Kiernan Dewsbury-Hall pour aller marquer dans le but vide, alors que Pickford était monté. Cela méritait bien de se jeter dans le public pour fêter ça. Un moment clef dans la course au titre, et dans la jeune carrière de Dowman : à 16 ans et 73 jours, il est désormais le plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League, devant James Vaughan, qui avait marqué à 16 ans et 270 jours avec Everton en 2005.

MAX DOWMAN DANS L'HISTOIRE DE LA PREMIER LEAGUE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 À seulement 16 ans et 73 jours, le jeune joueur des Gunners devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League 👏#ARSEVE | #PremierLeague pic.twitter.com/oDo4ua0kya — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 14, 2026

Sans peur et sans reproche

Viktor Gyökeres s’est montré dithyrambique au micro de Sky Sports : « C’est incroyable. Vous voyez bien comment il joue. Il reste tellement calme, il n’a pas froid aux yeux chaque fois qu’il reçoit le ballon. En plus, la plupart du temps, il prend la bonne décision. C’est un joueur extraordinaire. C’était un superbe but et je suis vraiment heureux pour lui. » Sur la BBC, l’ancien joueur de Chelsea Pat Nevin a également loué son sang-froid et sa justesse, malgré une énorme pression : « Il a changé le cours du match dès son entrée en jeu. Ce moment où il a remonté tout le terrain, c’était phénoménal. On s’en souviendra pendant de nombreuses années. »

MAX DOWMAN. THAT IS AN UNREAL GOAL FOR ARSENAL 🤯 pic.twitter.com/2PIv8TNTmm — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 26, 2025

Le talent de Max Dowman n’est pas nouveau. Cet automne, son but face au Bayern en Youth League – un rush conclu par une roulette et un ballon piqué – avait fait le tour d’Internet. Mikel Arteta lui avait déjà montré sa confiance l’été dernier en le faisant entrer en jeu contre Leeds et Liverpool. Le natif de Chelmsford était alors devenu, à 15 ans et 7 mois, le deuxième plus jeune joueur à fouler un terrain de Premier League. Tellement jeune qu’il ne pouvait pas partager le vestiaire des grands selon le règlement de la FA et donc qu’il se changeait dans une pièce séparée. Arteta avait encensé son petit protégé le week-end dernier à l’issue de la victoire en Cup contre Mansfield Town, où le jeune milieu offensif était titulaire. Dowman a désormais disputé sept matchs avec les Gunners cette saison. Il y a fort à parier qu’il y en aura d’autres. Beaucoup d’autres.

Arsenal assomme Everton sur le gong