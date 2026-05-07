Pourquoi la finale de Ligue des champions n'aura-t-elle pas lieu le 30 mai au soir ?

Joli mois de mai. Contrairement à la saison dernière à Munich, c’est à 18 heures que le PSG va disputer sa finale de Ligue des champions contre Arsenal. La rencontre se tiendra à Budapest, dans la Puskás Aréna et ses 67 000 places. Le coup d’envoi du dernier match de la saison européenne a été décalé pour « améliorer l’expérience globale des supporters », dixit l’UEFA, rapporté par l’AFP.

Dans son communiqué, l’UEFA met l’accent sur la possibilité de faire la fête avant le match (« profiter du reste de la soirée» dit Aleksander Ceferin, le patron de l’instance). D’ici à la finale, le PSG doit encore aller gagner la Ligue 1. Il accueille Brest, se déplace à Lens et au Paris FC.

C’est le moment d’annuler l’anniv du cousin.

Pour Mikel Arteta, le PSG et Arsenal évoluent « dans deux mondes différents »