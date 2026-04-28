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Le père de Kvaratskhelia exclut un départ du PSG de son fils

VM
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Le père de Kvaratskhelia exclut un départ du PSG de son fils

Papa a parlé. Alors que des rumeurs venues tout droit d’Angleterre avaient fait état d’un intérêt d’Arsenal pour Khvicha Kvaratskhelia, le père de la star géorgienne a rassuré les supporters parisiens : son fils n’a pas prévu de bouger de la capitale française.

« Il est heureux à Paris »

Dans un entretien accordé au journal hebdomadaire géorgien Kviris Palitra, Badri Kvaratskhelia a balayé les rumeurs d’un transfert du numéro 7 parisien : « Un départ du PSG pour Khvicha ? Il n’y pense pas. Il est heureux à Paris, où il est très apprécié et respecté par le club. Pourquoi devrait-il penser à partir alors qu’il remporte des titres avec l’équipe et qu’il est l’un des joueurs clés du PSG ? Si le PSG ne souhaite plus poursuivre la coopération, nous envisagerons des options, mais pour l’instant, cela n’est pas à l’ordre du jour. »

Incontournable ces dernières semaines avec 7 buts et 3 passes décisives sur ses 8 derniers matchs toutes compétitions confondues avec les champions d’Europe en titre, l’ancien napolitain n’est visiblement pas pressé de changer d’air.

Les Gunners vont devoir se rabattre sur Ibrahim Mbaye.

Cocorico, un Français va gagner la Ligue des champions !

VM

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