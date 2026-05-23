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Dijon annonce la possible arrivée d'un repreneur

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Dijon annonce la possible arrivée d'un repreneur

La moutarde monte au pif. Après une magnifique saison sportive, terminée à la cinquième place de Première Ligue, l’équipe féminine de Dijon est dans le flou total. Le brouillard dijonnais s’est épaissi ce samedi, puisque la fermeture du centre de formation des filles a été annoncée. Les joueuses et leurs familles l’ont appris… sur WhatsApp.

Vers un maintien en Arkema Première Ligue ?

Le club bourguignon a réagi dans la foulée. Il affirme être entré en « négociations exclusives avec un acteur de premier plan ». Plus concrètement, ce repreneur devrait assurer la pérennité du centre de formation et des équipes de jeunes, mais aussi préparer le passage devant la DNCG. « La construction d’un projet sportif ambitieux pour l’équipe première de Arkema Première Ligue est déjà bien engagée, avec la conclusion de premiers accords » , affirme le communiqué.

Chouette, dit-on au club.

La fermeture du centre formation féminin de Dijon annoncée sur WhatsApp

UL

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