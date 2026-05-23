Aleksander Čeferin dénonce la politique tarifaire de la FIFA au Mondial 2026

Après Pep Guardiola, les crânes glabres refusent de se taire. Présent la semaine dernière en Autriche pour inaugurer un nouveau centre de la fédération nationale, le président de l’UEFA Aleksander Čeferin en a profité pour glisser un tacle à son meilleur ennemi Gianni Infantino.

Le Slovène a ainsi dénoncé la politique tarifaire de la FIFA pour la billetterie du prochain Mondial, lors duquel il faudra mettre sa maison en hypothèque, se couper un bras et vendre ses enfants à un cirque pour espérer se payer une place de troisième catégorie pour le match Ouzbékistan – République démocratique du Congo : « Si un ticket pour la finale coûte 7 500 dollars, sans compter les billets d’avion et l’hôtel, peu de vrais supporters passionnés pourront se permettre d’y être. Bien sûr, on dira quand même que le stade était plein, mais est-ce là l’essence même du football ? Je n’en suis pas sûr. »

Euro > dollar

Čeferin a saisi seul la balle au bond pour vanter les mérites de sa confédération en la matière : « L’UEFA maintiendra les mêmes prix pour le prochain Euro. Je pense que si l’on veut vraiment augmenter les recettes, on peut facilement augmenter les prix des loges, que les personnes les plus riches du monde achètent, mais il ne faut pas priver les supporters du football. »

Tant que Valérie Pécresse ne suit pas l’exemple de la métropole new-yorkaise pour le futur prix du Pass Navigo…