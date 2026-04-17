Gianni Infantino justifie les prix des billets pour la Coupe du monde 2026

Les fins de mois sont dures à la FIFA. L’augmentation du prix des transports et les coûts exorbitants des billets pour les matchs rendent dingues les supporters voulant se rendre à la prochaine Coupe du monde. Mais selon Gianni Infantino, il y a une bonne raison à cela.

« La principale, et jusqu’à présent la seule, source de revenus pour la FIFA, c’est la Coupe du monde. Nous générons des revenus en un mois ; les 47 autres mois, jusqu’à la prochaine Coupe du monde, nous dépensons cet argent », justifie le président de la FIFA.

Un chiffre d’affaires record entre 2019 et 2022

L’instance mondiale avait annoncé mettre en vente des tickets à prix abordables, mais pour celles et ceux voulant se rendre à la finale, il faudra débourser plusieurs milliers d’euros. Un fameux supporter anglais va devoir vendre une nouvelle maison si les Three Lions se retrouvent en finale…

La FIFA ne remplirait ses caisses que pendant le Mondial mais, selon Le Parisien, la fédération aurait enregistré un chiffre d’affaires record entre 2019 et 2022 : plus de 7 milliards d’euros.

On ne s’en fait pas pour eux.

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