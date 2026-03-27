Un supporter anglais est prêt à tout pour se rendre au Mondial

Englishman in New York, woaaahoooo… Un supporter des Three Lions va vendre sa maison pour pouvoir se rendre aux États-Unis pour la Coupe du monde. Andy Milne, 62 ans, va vivre son huitième Mondial. « Je pars aux États-Unis le 3 juin et j’y resterai sept semaines. Ça va donc me coûter pas mal d’argent. J’essaie toujours de faire les choses à moindre coût quand c’est possible », explique-t-il au Daily Mirror. 44 ans après sa première Coupe du monde, celui de 1982 en Espagne, Andy se donne une nouvelle chance de voir son pays soulever le trophée. Spoiler : ça n’arrivera pas.

England superfan Andy Milne, who lives in Thailand, is selling his second home in the UK to fund a trip to this summer’s World Cup 🇬🇧⚽ That’s some serious dedication to the Three Lions 🔥 pic.twitter.com/YMXohA6RNP — Football Away Days Club (@AwayDaysClub_) March 27, 2026

On s’en fait pas trop pour lui

Sa demeure, au sud de Liverpool, vaut à peu près 400 000 euros. Néanmoins, en la vendant, Andy ne sera pas à la rue mais plutôt bien loin de son pays natal. L’ancien responsable du département des sciences à la Grange School de Northwich vit désormais en Thaïlande avec sa femme. La maison qu’il vendra est sa résidence secondaire, qu’il avait mise en location. « Le dernier tournoi au Qatar était un cadeau que je m’étais offert, j’avais économisé pendant des années. Nous avons cette résidence secondaire depuis 27 ans, j’ai donc pensé que c’était le bon moment pour la vendre », avoue Andy.

Tout ça pour voir Kane rater un penalty et l’Angleterre s’arrêter en quarts, fuck*** habit.

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