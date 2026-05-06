En direct : Bayern-PSG (0-0)

Salut tout le monde !

Comment ça va ? Est-ce qu'on est vraiment prêt à revivre une soirée de déglinguos entre Parisiens et Bavarois ?

Je vous avoue que je n'en ai aucune idée, c'est possible de revivre ça ?

Je suis même à deux doigts de penser que ça peut se terminer en petit 1-1 ou 1-0 des familles, pour qui, je ne sais pas non plus.

Reste qu'on est parti pour un sacré match : Bayern-PSG, deuxième manche, c'est parti !!