France - Sénégal : places dispo pour notre soirée projection !

Après la triple soirée du 30 mai PSG-Arsenal sur deux péniches et une discothèque, on récidive et on enchaîne direct avec la Coupe du Monde. Et le premier match de groupe de l’équipe de France face au Sénégal.

Rendez-vous avec la rédac devant l’écran géant de 4 mètres sur 3 du Loft de 400 places de la mythique salle de La Bellevilloise avec toujours quiz d’avant-match, cadeaux à gagner, chants, maillots, écharpes, lumières aux couleurs de l’équipe de France, hymne français dans les enceintes et plein d’autres surprises = l’ambiance du stade sans y être !

Le billet de réservation à 7 euros (+ frais d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de bière / verre de soft).

👉 BILLETTERIE FRANCE-SENEGAL POUR LA SOIRÉE LOFT A LA BELLEVILLOISE 🌆🪩

Important :

Stand de banh-mi en vente sur place + chips + boissons 🍟🍺

Programme soirée France – Sénégal :

► 18h30 : ouverture des portes de la Bellevilloise, projection du match France – Croatie 2018

► 20h : avant-match France – Sénégal par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises et des cadeaux à gagner…

► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match

► 21h45 : charade de la mi-temps.

► 23h : fin du match

Rdv mardi 16 juin prochain dès 18h30 !🔥🔥

La rédaction de So Foot

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