Le Téfécé réalise un record de vente

« Cling-Cling-Cling », jackpot en vue en Haute-Garonne. Toulouse a conclu, ce mercredi, la vente d’Emersonn à Ipswich Town. Mais cette transaction n’est pas anodine puisqu’elle constitue la plus grosse vente de l’histoire du club. En effet, l’attaquant resté une pige dans le Sud-Ouest aurait été vendu 32 patates au club anglais, selon L’Équipe.

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Une sacrée plus-value en un an

Pour le joueur arrivé en provenance du Göztepe SK contre 3,2 millions d’euros, les dirigeants toulousains ont fait une plus-value de plus de 28 millions. Cette vente depasse celle d’Issa Diop à West Ham en 2018 et ses 25 bâtons. Cette saison, le Brésilien s’est révélé en inscrivant sept pions et en offrant trois caviars à ses coéquipiers. De quoi faire partie des meilleurs Toulousains de l’année.

Même sur Fut, l’achat revente n’a jamais été aussi puissant.

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