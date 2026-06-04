Le remplaçant de Kasper Hjulmand sur le banc du Bayer Leverkusen est connu

Après les joueurs, la Buli s’attaque aux entraîneurs de Ligue 1. Alors que son contrat courait encore pour une saison, Kasper Hjulmand a fait – sans surprise – ses adieux au Bayer Leverkusen ce jeudi. Dans la foulée, le Werkself a annoncé le nom de son successeur dans un communiqué. Et non, il ne s’agit pas d’Andoni Iraola, qui semble plus que jamais tenir la corde pour remplacer Arne Slot du côté de Liverpool.

D’une ville rose à une ville moche

A sa place, les dirigeants du club de la banlieue de Cologne ont jeté leur dévolu sur Carles Martinez Novell. Le désormais ex-entraîneur du Toulouse FC, donc le départ était annoncé au vu du non-renouvellement de son contrat, débarque pour deux saisons et sera présenté à la presse ce vendredi. S’il perd un peu au niveau du cadre du vie, un challenge sportif excitant l’attend : ramener le champion d’Allemagne 2023-2024 en Ligue des champions, après une saison décevante, marquée par le renvoi prématuré d’Erik ten Hag et une sixième place au classement.

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« Notre objectif reste d’être compétitifs au plus haut niveau sur le long terme et de continuer à consolider notre place parmi les meilleurs clubs d’Europe », a commenté le directeur général du club Fernando Carro, convaincu que le profil du vainqueur de la Coupe de France 2023 « correspond parfaitement à cette ambition. »

De son côté, le directeur sportif Simon Rolfes a été séduit par un coach qui « formé avec succès de nombreux jeunes joueurs et forgé une équipe internationale pour en faire un groupe soudé. En plus de cette précieuse expérience, il apporte à Leverkusen une grande expertise technique acquise lors de son passage au centre de formation du FC Barcelone. »

Et surtout, une dévotion à toute épreuve envers son employeur.

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