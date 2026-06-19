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Le Qatar agacé par le comportement des Canadiens

LB
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Le Qatar agacé par le comportement des Canadiens

Jeu, set et match. La fin de la rencontre entre le Canada et le Qatar a été particulièrement mouvementée, alors que les Rouges ont martyrisé leurs adversaires 6 à 0 au terme du temps règlementaire.

Fin de match sous tensions

Selon Marca, Julen Lopetegui le sélectionneur qatari s’en est pris verbalement à son homologue canadien Jesse Marsch lors de la montée sur corner du gardien des Rouges, Maxime Crépeau, à la 90e+9 alors que le Qatar évoluait à 9 contre 11.

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Une scène de vive tension entre les deux bancs a explosé au moment du coup de sifflet final. Les joueurs qataris ont ainsi demandé des explications à leurs adversaires pour ne pas avoir cessé de jouer lors des neuf minutes de temps additionnel, tandis que les deux bancs se sont également écharpés durant plusieurs minutes. Lopetegui n’a pas voulu revenir sur cette situation en conférence de presse en déclarant : « Ça reste entre lui et moi », à propos de son altercation avec Marsch.

C’est donc ça, la définition du mauvais perdant.

Jeu, set et match pour le Canada qui humilie le Qatar

LB

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