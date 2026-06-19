Jeu, set et match pour le Canada qui humilie le Qatar

Les Canadiens ont déroulé en s’imposant 6-0 face à une équipe qatarie rapidement dépassée par les évènements. Cette rencontre à sens unique permet à bande de Jonathan David de remporter son premier match en Coupe du monde et de devancer la Suisse. Mais la fête aurait pu être parfaite sans la grave blessure d'Ismaël Koné.

Canada 6-0 Qatar

Buts : Larin, David (29e, 45+3e, 90+3e), Saliba (64e) et Manai (csc, 75e) pour les Canucks

Expulsions : Al-Amin (33e), Madibo (53e) pour Al Annabi

Pas besoin de noyer l’adversaire au sirop d’érable pour faire couler l’adversaire. Dominateur de la première à la dernière minute, le Canada ne s’est pas fait attendre pour écraser le Qatar (6-0). Si la paire Larin-David a éclaboussé Vancouver de son efficacité, c’est surtout la blessure d’Ismael Koné qui marque un tournant de cette rencontre.

D’entrée de jeu, les Canucks ont donné le ton, combinant sans problème du début à la fin. Il n’a fallu qu’un petit quart d’heure à Cyle Larin pour permettre à son équipe de prendre les commandes au tableau d’affichage (1-0, 16e). Déchaînés, les hommes de Jesse Marsch enchaînent les vagues offensives et les frappes spontanées. Jonathan David claque son premier but de la compétition d’une sublime reprise de volée (2-0, 29e) avant d’enterrer les espoirs qatariens juste avant la pause (3-0, 45e+3).

Ismaël Koné, l’image de la soirée

Et pourtant, la fête à Vancouver ne dure qu’une cinquantaine de minutes. Suite à un horrible geste d’Assim Madibo, Ismaël Koné est contraint de sortir sur civière. Les images sont terribles, le stade retient son souffle avant d’applaudir la belle promesse canadienne de cette Coupe du monde, qui salue les supporters en retour. Au bout du rouleau, les hommes de Julen Lopetegui se résistent plus, dépassés par les évènements.

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Parfois, le football est bien fichu, et Nathan-Dylan Saliba, qui vient de remplacer Koné, y va de son but sur coup-franc (4-0, 64e), le dédiant à son coéquipier dont le pronostic n’est guère rassurant : une jambe cassée. Complètement à la rue à 9 contre 11, le Qatar encaisse même un cinquième but gag avec un but contre son camp de Mohammad Manai (5-0, 75e). Jonathan David enchaîne les appels, et s’offre même un triplé sur un ballon laissé à sa portée dans la surface qatarie (6-0, 90+2e). Jeu, set et match, l’ancien buteur du LOSC rejoint Leo Messi en tête du classement des buteurs.

Canada (4-4-2) : Crépeau – Johnston, De Fougereolles (Shaffelburg, 71e), Cornelius (Bombito, 45e), Laryea- Buchanan (Sigur, 83e), Koné (Saliba, 57e), Eustáquio, Ahmed (Oluwaseyi, 71e) – David, Larin. Sélectionneur : Jesse Marsch.

Qatar (4-3-3) : Abunada – Al-Alawi, Miguel, Khoukhi, Al-Amin – Gaber (Manai, 45e) , Madibo, Laye – Edmilson Junior (Fathy, 45e, Mendes, 87e), Adburisag (Al Brake, 40e), Afif . Sélectionneur : Julen Lopetegui.

La blessure choquante d'Ismaël Koné