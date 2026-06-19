La blessure choquante d'Ismaël Koné

On joue la 51e minute d’un Canada-Qatar déjà plié. 3-0, un but de Larin, deux Jo David, les Canucks à 11 contre 10. Bref, normalement, c’est tout droit. Sauf qu’après un corner qui ne donne rien, un acte va glacer tout le stade de Vancouver.

Auteur jusqu’ici d’une belle prestation, et salué à cet instant par les commentateurs, l’ancien a Ismaël Koné se fait sécher d’un tacle par derrière et à retardement du défenseur qatarien Assim Madibo. Faute, pas de doute, mais ce n’est pas là le problème : le milieu canadien se tient la cheville qui, comme on le devine à travers la chaussette, n’est plus dans la continuité du reste de la jambe. Le joueur de Sassuolo (passé par l’OM et Rennes) n’en revient pas, prenant tout doucement conscience de ce qui se passe.

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L’effroi dans le dos

Les coéquipiers se prennent la tête entre les mains, certains viennent s’en prendre à son agresseur, les remplaçants se dépêchent de faire barrière pour donner un peu d’intimité au blessé en attendant l’arrivée des soigneurs. « It’s broken », entend-on. Et comment c’est cassé. Madibo rentre au vestiaire sur ses deux jambes, Ismaël Koné prend lui la direction de l’hosto, sans oublier de saluer le public.

Comme un symbole, c’est son remplaçant, Nathan Saliba, qui inscrira le quatrième but canadien sur un coup franc consécutif à une autre faute dégueulasse des Grenats.

La dédicace à son copain réchauffera un peu les cœurs.