L'opération d'Ismaël Koné s'est bien passée

Plus qu’à revenir maintenant. Victime d’une double fracture tibia-péroné lors du carton infligé par la Canada au Qatar dans la nuit de jeudi à ce vendredi, Ismaël Koné a été opéré avec succès. Son sélectionneur Jesse Marsch l’a annoncé en conférence de presse : « Le médecin a dit que tout s’était bien déroulé. [Koné] a envoyé un message vidéo aux gars et son moral était bon. »

Longue convalescence à venir

Si la durée de son indisponibilité n’a pas été communiquée avec précision, le milieu de terrain de Sassuolo pourrait être absent pour les six prochains mois. Son Mondial à domicile s’arrête donc prématurément, au grand dam de ses coéquipiers et de son entraîneur : « Il apporte énormément à notre groupe. C’est un joueur incroyable, il a peut-être été notre meilleur élément dans le tournoi jusqu’ici. Il a aussi une forte personnalité. Ce ne sera pas facile, mais nous allons composer avec sa perte », a commenté Jesse Marsch, cité par Radio Canada.

Pas encore officiellement qualifié pour les seizièmes de finale, les Canucks devront faire sans leur arme fatale québécoise contre la Suisse, mercredi prochain. Un objectif vers lequel est déjà pleinement tourné Jesse Marsch : « Nous avons une grande occasion devant nous de finir premiers du groupe, ce qui nous placerait dans d’excellentes conditions pour la phase à élimination directe et nous permettrait de rester ici, à Vancouver. C’est à 100 % notre motivation depuis le début, et c’est encore plus vrai aujourd’hui. »

Koné va désormais vivre cet ascenseur émotionnel à distance.

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