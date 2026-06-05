Trois clubs de Ligue 1 passent la DNCG sans encombre

Admissibles comme sur Parcoursup. Digne d’une année scolaire interminable, la saison de football des clubs de Ligue 1 termine toujours par un oral risqué et redouté : le fameux passage devant la DNCG en vue de la saison prochaine. Angers avait été le premier club de Ligue 1 à passer cette épreuve. Le SCO a été rejoint par Rennes, Lille et Toulouse.

Les comptes sont au vert

Les trois clubs l’ont annoncé sur leurs réseaux sociaux ces dernières heures : le gendarme financier du football français n’a pris aucune sanction à leur égard. Les Rennais, Lillois et Toulousains peuvent donc partir en vacances sans stress avant de dépenser leurs quelques liasses de biftons au mercato.

2026-2027 peut commencer !

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