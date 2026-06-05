S’abonner au mag
  • France

Trois clubs de Ligue 1 passent la DNCG sans encombre

MBC
12 Réactions
Trois clubs de Ligue 1 passent la DNCG sans encombre

Admissibles comme sur Parcoursup. Digne d’une année scolaire interminable, la saison de football des clubs de Ligue 1 termine toujours par un oral risqué et redouté : le fameux passage devant la DNCG en vue de la saison prochaine. Angers avait été le premier club de Ligue 1 à passer cette épreuve. Le SCO a été rejoint par Rennes, Lille et Toulouse.

Les comptes sont au vert

Les trois clubs l’ont annoncé sur leurs réseaux sociaux ces dernières heures : le gendarme financier du football français n’a pris aucune sanction à leur égard. Les Rennais, Lillois et Toulousains peuvent donc partir en vacances sans stress avant de dépenser leurs quelques liasses de biftons au mercato.

2026-2027 peut commencer !

Revivez le multiplex de l’avant-dernière journée de Ligue 1

MBC

À lire aussi
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Rayan Cherki doit-il être titulaire à la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 4j
136
Réactions
12
Revivez France - Côte d'Ivoire (1-2)
Revivez France - Côte d'Ivoire (1-2)

Revivez France - Côte d'Ivoire (1-2)

Revivez France - Côte d'Ivoire (1-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.