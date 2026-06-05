L'Inter Milan signe un revenant

Tout ça pour ça. Le fils du légendaire Dejan Stanković vient de se taper un aller-retour Milan-Bruges sans escale. Formé à l’Inter Milan, Aleksandar Stanković était entré à plusieurs reprises dans le groupe des Nerazzurri sans jamais disputer une seule minute. Après un prêt à Lucerne, le Serbe avait été vendu au Club Bruges 9,5 millions d’euros la saison dernière. Surprise, surprise, ce vendredi, le club milanais a résigné le défenseur serbe pour 23 millions d’euros. Un achat revente bien rentable pour le club belge. Pour l’Inter, c’est complètement lunaire !

Un retour qui pose question

De retour dans la capitale de la mode après une saison convaincante avec l’une des équipes surprises de la Ligue des champions 2025/2026, Stanković a signé un contrat chez le champion d’Italie jusqu’en 2031. Cet aller-retour illustre une nouvelle fois la mauvaise gestion des clubs italiens avec les talents de leur centre de formation.

L’Inter Milan, c’est solide aux chaises musicales.

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