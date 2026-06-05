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Les Bleues assurent en Pologne

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Les Bleues assurent en Pologne

  Pologne 0-2 France

Buts : Malard (47e) et Baltimore (63e)

Et maintenant, il faut prier ! Alors que la France doit espérer un faux-pas des Pays-Bas en Irlande pour conserver la première place de son groupe (même s’il reste encore un match à disputer), elle a au moins rempli sa mission ce vendredi soir : en battant la Pologne lors des qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027, les Bleues ont (provisoirement) récupéré le siège de leader qui offre l’unique ticket direct pour la phase finale de la compétition.

Malard doublement décisive

C’est en seconde période que l’EDF a fait la différence, par Melvine Malard et Sandy Baltimore : la première a d’abord ouvert le score d’un piqué sur un service de Sakina Karchaoui juste après la pause, alors que la deuxième s’est ensuite occupée du break en puissance à l’heure de jeu (passe décisive de… Malard, d’une talonnade très inspirée). Mérité pour les visiteuses, qui ont dominé et se sont procurées les meilleures occasions malgré quelques tentatives adverses et un but refusé.

Pas la première fois que Malard joue les héroïnes

Pour Laurent Bonadei, l’équipe de France s’est mis « un peu de pression » face à la Pologne

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