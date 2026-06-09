Le point sur les équipes européennes qualifiées pour le Mondial 2027

On connaît désormais quatre pays d’Europe qui iront au Brésil pour la Coupe du monde 2027. Outre l’équipe de France de Melvine Malard, une autre équipe a obtenu son ticket pour la compétition ce mardi soir à l’issue de la phase de poules des qualifications européennes : l’Espagne. Les deux pays rejoignent le Danemark et l’Allemagne, d’ores et déjà qualifiés dans la Ligue A.

Les tenantes du titre espagnoles iront défendre leur couronne grâce à leur première place acquise à la différence de buts devant l’Angleterre grâce à leur large victoire en Islande (1-6) dans le groupe 3.

Avec 14 points (contre 9 pour l’Italie, deuxième), le Danemark avait déjà acquis sa place pour le Mondial avant ce dernier match mais il a terminé en beauté en s’imposant 4-1 sur la pelouse des Serbes. L’Allemagne a elle aussi conclu ses qualifications par une victoire (2-0) à l’extérieur contre la Slovénie.

D’autres billets seront accordés par des barrages.

Un bijou de Malard envoie les Bleues au Mondial