Vers une collaboration entre Corneille et les Bleues ?

On tient déjà l’hymne tricolore pour le Mondial au Brésil ? Alors que l’équipe de France disputera son dernier match de qualification pour la prochaine Coupe du monde ce mardi à Grenoble face à l’Irlande, les Bleues et plus particulièrement Melvine Malard et Sakina Karchaoui se sont illustrées en reprenant Parce qu’on vient de loin de Corneille.

Un échange de bons procédes

Une vidéo avec comme description « Hey, @corneilleofficiel, à quand un feat ? ». Une question qui n’est pas restée lettre morte puisque le chanteur a répondu : « Un feat avec l’équipe quand vous voulez !!! » Un commentaire liké par le compte de l’équipe de France. En cas de victoire ce mardi face à l’Irlande, les Bleues seront assurées de terminer en tête de leur groupe et d’être directement qualifiées pour le Mondial 2027 qui se déroulera au Brésil du 24 juin au 25 juillet.

On connait donc le son qui tournera dans le vestiaire tricolore en cas de victoire mardi.

Une très bonne nouvelle pour les Bleues