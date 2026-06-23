Pourquoi une pause fraîcheur a été annulée pendant France-Irak

On a peut-être trouvé la meilleure solution pour se débarrasser des pauses fraîcheur : faire durer les matchs pendant quatre heures. Les noctambules restés éveillés pour suivre la rencontre France-Irak jusqu’au bout ont en effet remarqué qu’ils n’avaient pas embêté par une page de pub durant la seconde période.

Merci les éclairs

La raison ? Tout simplement l’interminable pause entre la fin de la première période et la reprise. Plus de deux heures d’interruption, avec un match reprenant à 2 heures du matin en France (20 heures à Philadelphie) après avoir laissé passer les éclairs et le déluge dans la ville de Rocky.

Pour ne pas rallonger cette histoire, les organisateurs ont préféré se passer de la pause fraîcheur lors d’un deuxième acte qui aura duré un peu plus de 45 minutes sans cooling break.

Cool.

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