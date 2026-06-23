Grégory Poirier : « Manu Koné est le meilleur joueur de l'équipe de France sur le contre-pressing »

Ancien coach du Red Star, qu’il a mené en barrages cette saison, Grégory Poirier apporte son éclairage tactique après les matchs de l’équipe de France dans cette Coupe du monde. Après le match interminable contre l'Irak et une nouvelle victoire, le technicien s'attarde sur le profil de Manu Koné et le travail des Bleus au milieu de terrain.

Comment Didier Deschamps peut-il analyser ce match contre l’Irak avec une interruption aussi longue entre les deux périodes ?

C’est un entraîneur qui gère très bien l’aspect contextuel. Il avait déjà eu la bonne approche mentale pour que son équipe reste vigilante et le début de match, c’est le reflet de l’humilité qu’a eue l’équipe de France. On voyait la vigilance d’Upamecano et surtout Saliba sur les ballons longs. Du côté de l’Irak, il y avait un manque de projet de jeu précis : il y avait des joueurs qui venaient au ballon au milieu, notamment Iqbal, et en face t’avais un bloc organisé qui ne se fait pas aspirer et les défenseurs et le gardien de l’Irak ne savaient pas trop quoi faire. Ils jouaient en prenant des risques en repartant court, à l’image de l’incompréhension sur le deuxième but. C’est la force de la France, c’est une équipe mature et rigoureuse qui a sanctionné le manque de précision et d’expérience de l’Irak.

Il y avait trois changements dans le onze de départ par rapport au match du Sénégal et Manu Koné a marqué des points au milieu de terrain. Qu’est-ce qu’il apporte de différent ?

Je pense que c’est le meilleur joueur de l’équipe de France sur le contre-pressing. Il a des jambes, il aime défendre. Il y a des qualités défensives chez les autres milieux aussi, à savoir Kanté qui est capable de combler et de couvrir par sa solidarité, mais je crois vraiment que Koné est le plus fort dans la réactivité et le contre-effort à la perte. Il apporte sa qualité d’équilibre, forcément, on sait que Rabiot à côté est un joueur très technique qui ne perd aucun ballon et on l’a vraiment senti dans le confort. Même s’il n’a pas joué très haut sur ce match. Après, Koné peut encore progresser, même s’il y a une passe vers l’avant en profondeur pour Mbappé en seconde période qui va lui faire du bien. Il doit encore se rassurer offensivement, parce qu’on connaît sa force défensive.

Rabiot est indispensable, de par sa qualité de placement, sa technique et son expérience en équipe de France. Grégory Poirier

Peut-il se faire une place dans le onze pour la suite du tournoi, même si la paire Tchouaméni-Rabiot semble partir avec une longueur d’avance ? Dans le cas où il serait titulaire, la meilleure association serait avec le premier ou le second ?

Pour moi, Rabiot est indispensable. Il a un temps d’avance de par sa qualité de placement, sa technique et son expérience en équipe de France. En plus, il est capable d’avoir une dimension défensive. Aujourd’hui, on ne peut pas non plus remettre si facilement en question Tchouaméni, il a de l’avance. Mais comme avoir Cherki, Barcola ou Doué devant, cette profondeur de banc au milieu, c’est quelque chose que Deschamps peut activer parce que les scénarios sont pour l’instant optimaux. Dembélé a passé un cap sur ce match, Olise a confirmé dans l’axe, Maignan aura peut-être besoin d’une mi-temps référence ou d’un gros arrêt… En tout cas, au milieu, les deux associations sont possibles : Rabiot-Tchouaméni et Rabiot-Koné. Par contre, Koné-Tchouaméni, c’est vraiment si Rabiot baisse, mais ce sera plus défensif.

On parlait des systèmes après le Sénégal et tu voyais plutôt le 4-2-3-1 perdurer, mais un milieu avec les trois peut aussi se présenter comme une option pour Deschamps en fonction des configurations de match ?

Seulement dans la configuration de garder un score, selon moi. Avec ce milieu travailleur et complet défensivement, il manquerait de la créativité offensive, même si Rabiot est très bon pour organiser le jeu, temporiser ou accélérer. Il manquerait un joueur entre les lignes, comme peuvent l’être Olise ou Cherki. Donc oui, pour garder un score et contre une grosse équipe. Le 4-2-3-1 en bloc attente, sur certaines zones press, sur passe négatives ou passe neutre, il marché très bien et ça convient à des joueurs comme Mbappé et Olise. Le milieu à trois, ce sera pour renforcer la solidité défensive.

Comment sens-tu la progression de l’animation collective de ce 4-2-3-1 et à quel point le rôle des deux milieux sera déterminant entre cette charnière solide et l’attaque talentueuse ?

Pour l’instant, l’équipe monte en régime, que ce soit sur l’aspect athlétique, sans avoir trop à puiser. On voit une montée en confiance grâce aux résultats et aux joueurs offensifs qui ont besoin de marquer. Aujourd’hui, tout est positif. Il y a aussi un entraîneur qui a ce souci de l’équilibre et il est important de le transmettre, ça convient aussi quand vous avez beaucoup de qualité individuelle chez les attaquants. Après le premier but, Deschamps va tout de suite parler à Koné pour transmettre cette vigilance d’être toujours en équilibre aux milieux. Ils doivent orienter et construire le jeu, c’est là que Rabiot est très important. Même s’ils sont beaucoup passés sur les côtés et Deschamps se plaignait encore un peu de voir trop de joueurs aller au ballon. Il n’y a pas grand-chose à toucher : continuer à renforcer le mental, insister sur l’humilité pour ne pas en faire moins sur les comportements défensifs à la perte, où Koné fait du bien. Pour parler du milieu, il faut aussi appuyer qu’Olise a confirmé qu’il va jouer sur la pointe haute, avec ses deux passes décisives.

La position d’excentré de Dembélé lui a laissé cette liberté de presser en avançant, c’est aussi pour cela qu’il s’est senti mieux. Grégory Poirier

Dans ce souci d’équilibre défensif, quel peut être l’impact des deux ailiers ? Dembélé et Barcola/Doué savent faire les efforts pour colmater, le Ballon d’or avait d’ailleurs été précieux dans ce rôle en 2022 jusqu’à sa finale manquée.

Oui, c’est intéressant et il ne faut pas oublier de parler des excentrés dans ce rôle du milieu. On a vu Barcola couvrir Digne sur une perte, c’est un point positif pour libérer les latéraux, qui ont besoin de trouver de la confiance dans l’animation des couloirs. Cela demande que les excentrés fassent l’effort défensivement sur les doubles largeurs. Dembélé, je le mettrais un peu dans ce pressing, où il est capable de sortir de sa position d’ailier droit pour sortir sur le central gauche, à l’image du six mètres qui a emmené le deuxième but. C’est quelqu’un qui aime défendre en avançant, donc c’est plus compliqué pour lui de défendre en reculant sur les doubles largeurs, il lui faudra faire un effort de concentration. C’est aussi pour ça qu’il s’est senti mieux : quand vous êtes en 10 avec Deschamps, c’est plutôt un bloc organisé, donc il ne faut pas trop se faire aspirer. Là, cette position d’excentré lui a laissé cette liberté de presser. Il en a besoin, il n’est pas patient dans le bloc attente. Mais on le connaît cet effort défensif à faire contre les gros, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Je suis sûr que Deschamps va transmettre les comportements défensifs à avoir pour aller au bout de la compétition.

La Norvège qui arrive pour finir cette phase de poules et jouer la première place, c’est le bon adversaire pour tester ces comportements défensifs ?

On a l’impression que tout s’enchaîne très bien pour l’instant. Le Sénégal, l’Irak et maintenant la Norvège avec un match à enjeu, ça permet de rester concerné et de mettre quelques rotations dans un match qui compte. C’est bien que les joueurs qui entrent n’arrivent pas dans une rencontre comptant pour rien. On va avoir un peu plus d’adversité, même si le Sénégal nous en avait donné beaucoup en première période.

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