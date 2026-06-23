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Deschamps : « C’était long »

TD, au Philadelphia Stadium
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Deschamps : « C&rsquo;était long »

« On a joué aux cartes. »

C’est par ce trait d’humour fin que s’est ouverte la conférence de presse de Didier Deschamps, tranquille – mais long – vainqueur de l’Irak en deuxième journée de ce Mondial états-unien. Lui était alors demandé ce que l’équipe de France avait fait pendant les 2h10 d’interruption du match à cause d’une alerte orageuse, réponse complétée par ces propos : « On attendait. On avait des créneaux et ils étaient sans arrêt repoussés… Je plaisantais avec les joueurs. Je comprends, c’est une question de sécurité, je n’en veux à personne, c’est comme ça. On s’adapte aux lois locales, ça ne m’énerve pas, mais je sais qu’il est bientôt le matin en Europe (sourire). Le plus important, avec mon homologue Graham (Arnold, sélectionneur de l’Irak, NDLR), c’était que les joueurs aient vingt minutes pour pouvoir s’échauffer et ne pas prendre de risque sur leur retour. C’est la première fois que ça m’arrive et la dernière, j’espère. C’était… long. D’autant plus qu’on enchaine dans quatre jours, mais l’essentiel est fait avec ces six points et la qualification pour la suite. »

Après avoir affirmé s’être délecté de «  pas mal de choses » dans l’animation offensive des Bleus, la sélectionneur a longuement salué la «  très bonne» prestation de Manu Koné, tout en soulignant son besoin de parfois devoir le « freiner » sur ses projections, habitude prise dans le système à trois milieux de l’AS Roma. Confirmation, aussi, que sa titularisation, prévue de longue date, coincide avec « une petite gêne » ressentie au niveau de l’adducteur par Aurélien Tchouaméni ces derniers jours.

Dernière pique concernant le but d’Ousmane Dembélé : «  Je ne sais pas si ça lui fera du bien, mais ça vous en fera à vous (les journalistes) en tout cas. Vous allez peut-être lui lâcher les baskets et trouver une autre cible. »

Allez, au dodo !

Pourquoi une pause fraîcheur a été annulée pendant France-Irak

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