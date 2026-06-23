Didier Deschamps apprécie le match des Bleus et égale un record

Adelphie à Philadelphie. Au bout d’une partie de près de 4 heures de jeu, la France a battu l’Irak et a assuré sa qualif’ pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. Didier Deschamps retient cet élément, au micro de M6, mais souligne aussi la difficile entame de match des Bleus. « La première période était bonne, mais je suis peut-être trop difficile. Je préfère ça [être difficile], avec les joueurs que j’ai. »

Comme le recense Opta, la Dèche signé son seizième succès en Coupe du monde comme sélectionneur de la France. Il égale le record de l’Allemand Helmut Schön. « [Après l’interruption] on a eu une totale reprise, a-t-il poursuivi. Ce n’était pas évident avec ce qui est arrivé. On s’est mis à l’abri et je suis content ce soir. »

Enfin, le sélectionneur a éludé tout souci avec Ousmane Dembélé, auteur d’une belle frappe croisée pour inscrire le but du 2-0 des Bleus : « Ousmane n’a pas de souci. Il a confiance en lui, moi aussi. Il a des repères à retrouver par rapport à son poste en club. Il se sent mieux physiquement. »

Coup de foudre à Philadelphie.

Les notes des Bleus contre l'Irak