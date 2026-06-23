Kylian Mbappé refuse tout feuilleton avec Leo Messi

Plus belle l’envie. Alors qu’il vient de rejoindre Miroslav Klose et ses 16 pions en Coupe du monde, Kylian Mbappé dément tout feuilleton avec Leo Messi au sujet du record de buts inscrits dans cette compétition. Quelques heures avant le doublé du Kyks face à l’Irak (3-0), c’était le lutin de Rosario qui claquait ses 17e et 18e buts en Coupe du monde face à l’Autriche (2-0).

« Il n’y a pas de feuilleton, explique le capitaine des Bleus après sa 100e sélection. Leo a toujours marqué, il marque et il marquera toujours. Je ne regarde pas ce qu’il fait, sinon je vais devoir en faire plus. Je regarde seulement mon équipe. Quand tu marques des buts, tu te rapproches de cette sphère, mais je le répète : pour moi, il est plus important de regarder notre progression. »

Tout pour le collectif

Après avoir confié que la soirée avait été plutôt longue et exigeante en matière de concentration, la flèche bleue a balancé que le titre de meilleur buteur n’était pas son dada : « Je ne pense pas au titre de meilleur buteur. Pour moi, c’est d’abord important d’avoir un cadre collectif pour être sûrs de nos forces. J’ai toujours marqué des buts en Coupe du monde, ce n’est pas quelque chose dont je dois m’inquiéter. Je veux surtout qu’on avance en tant qu’équipe parce qu’on va être mis à rude épreuve si on veut aller au bout. »

Qu’on ne lui parle ni d’âge, ni de buts.

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