Lilian Thuram : « Kylian Mbappé représente l’excellence à la française »

Kylian Mbappé pourrait bien honorer sa centième sélection ce lundi face à l’Irak. Lilian Thuram, deuxième joueur le plus capé des Bleus (142 sélections), décrypte ce que représente aujourd’hui le capitaine français, sur et en dehors du terrain.

Ce lundi, Kylian Mbappé fêtera sauf surprise sa 100e sélection en Bleu à 27 ans. Qu’est-ce que ce cap dit, selon vous, de sa trajectoire en équipe de France ?

Lorsque vous avez la chance d’arriver à 100 sélections, ça dit quelque chose de votre valeur. Très peu de joueurs y arrivent, et ce qui est incroyable, c’est que Kylian Mbappé est jeune. Il a commencé très tôt (le 16 mars 2017 contre le Luxembourg, NDLR), et il n’était écrit nulle part qu’il allait durer dans le temps. En équipe de France, il y a beaucoup de concurrence, plus qu’au sein d’autres sélections. Vous pouvez être très bon, mais avant tout il faut être performant sur le temps long, ne pas se blesser et être le meilleur à son poste. Cela montre un certain caractère et une forme d’humilité parce qu’il a su garder le cap pour élever son niveau.

Qu’est-ce qui dessine la singularité de ce joueur ?

C’est un incroyable buteur. En règle générale, le très grand attaquant est attendu au tournant. Les supporters comme l’entraîneur adverse pensent qu’il va marquer, c’est pourquoi des tactiques sont mises en place pour l’en empêcher. On cherche à savoir comment l’arrêter, le gêner, le bloquer, mais il réussit tout de même à être décisif. Cela a un impact sur vous en tant que coéquipier car vous savez de quoi il est capable, mais l’adversaire aussi le sait et il fera aussi très attention. Toute l’énergie dépensée pour trouver comment contrer Kylian est très positive pour les Bleus, ça dégage d’autres espaces.

Mbappé a toujours répondu aux attentes, étant le plus déterminant sur le terrain. Il n’a pas changé sa personnalité, il a gardé sa façon de parler et est resté libre. Lilian Thuram

Depuis qu’il porte le brassard, qu’est-ce qui vous frappe le plus dans sa manière d’assumer le capitanat ?

Il y est parvenu d’une manière très naturelle. Mbappé a toujours répondu aux attentes, étant le plus déterminant sur le terrain. Il n’a pas changé sa personnalité, il a gardé sa façon de parler et est resté libre. C’est très important : quand vous êtes capitaine, on essaie de vous faire croire que vous n’avez plus votre liberté d’expression. Garder cette parole libre est très compliqué, car tout le monde autour de vous aimerait diriger votre façon d’être et de penser. Lui, il donne son point de vue et son analyse. C’est un choix individuel.

En quoi est-il important que le capitaine de l’équipe de France se positionne dans la lutte contre le racisme ?

Tout d’abord, ne laissez personne vous faire croire que vous ne pouvez pas prendre position contre le racisme. C’est exactement la même chose pour Kylian Mbappé. C’est un Français, il a le droit de prendre la parole. Lorsque vous portez le maillot et le brassard de l’équipe de France, vous représentez la France avant de représenter les Français, c’est différent. Notre devise, c’est « Liberté, Égalité, Fraternité » : peu importe que vous soyez footballeur, rugbyman ou autre, vous devez incarner ces valeurs. C’est normal que Kylian Mbappé défende l’égalité. Le racisme, c’est de la violence. On ne lui reprocherait pas de dénoncer le sexisme ou les violences faites aux enfants, ça n’aurait pas de sens !

Mbappé est assez mature pour avoir compris que chacun détient le droit de défendre sa liberté d’expression. Lilian Thuram

Il n’a également pas hésité à prendre position contre le Rassemblement national…

Il est important de s’intéresser à la politique pour défendre les valeurs françaises. Le RN ne défend ni la liberté, ni l’égalité, ni la fraternité, ce qui n’est pas conforme à la devise française. C’est à se demander si ce parti aime la France… Si quelqu’un vous dit que vous ne devez pas représenter cette devise en tant que capitaine de la France, il y a un souci. Lorsque Kylian Mbappé s’exprime, il y a une forme d’hypocrisie chez ceux qui pensent qu’il devrait se taire et se limiter au cadre sportif. Pourtant quand il prend la parole, il est dans ce qu’on attend de tout bon Français en rappelant cette devise qu’on oublie. Mbappé est assez mature pour avoir compris que chacun détient le droit de défendre sa liberté d’expression. Certains pensent que le football n’est pas politique, tandis que tout l’est. Et quand je parle du foot, je parle aussi du foot amateur avec les jeunes, le bénévolat, les éducateurs, les familles… Avec l’équipe de France, c’est plus naturel de porter un message de fraternité que vous avez grandi dans cet environnement.

Quelle idée de la France Kylian Mbappé incarne-t-il ?

Il est arrivé à un tel niveau qu’il représente l’excellence à la française. 99 joueurs nés en France qui disputent la Coupe du monde, c’est énorme. Cela veut dire que la formation française est extraordinaire, on en perçoit sa qualité à travers Mbappé. Le football a un immense pouvoir qui touche même les émotions. Partout dans le monde, le nom de Kylian Mbappé symbolise cette excellence. L’idée que les gens ont de la France découle de la Révolution : la France est respectée parce qu’il y a cette histoire et notre devise qui en est née. Tout joueur et toute joueuse portant le maillot de l’équipe de France devrait être à la hauteur de ces valeurs-là.

Le France-Irak pourrait être interrompu