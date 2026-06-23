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Mbappé rejoint Klose et reste au contact de Messi

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Mbappé rejoint Klose et reste au contact de Messi

Après la pluie, vient le beau temps. Après une mi-temps interminable du fait de l’orage qui touche Philadelphie, France-Irak a repris, et Kylian Mbappé n’a eu besoin que de 9 minutes en deuxième mi-temps pour inscrire un doublé. Après un renvoi catastrophique du défenseur irakien Zaid Tahseen pour son gardien, Ousmane Dembélé a offert à son ancien coéquipier du PSG un caviar, qui n’avait plus qu’à finir dans le but vide.

À deux buts de Messi

Il s’agit du 16e but en Coupe du monde de l’attaquant du Real Madrid, en autant de matchs, soit autant que Miroslav Klose, derrière Lionel Messi (18 buts) qui l’a dépassé ce lundi soir face à l’Autriche (2-0).

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Une course vers la postérité haletante.

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