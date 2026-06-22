Les Bleus devant l'Irak à la pause

C’est la pause à Philadelphie. L’équipe de France mène 1-0 face à l’Irak à la mi-temps de son deuxième match de groupe, grâce à un joli but du gauche de Kylian Mbappé à l’extérieur de la surface. Les Bleus gèrent le tempo de la rencontre, tandis que les Irakiens peinent à se créer des occasions.

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Si ce n’est un gros temps fort français aux alentours du quart d’heure de jeu et de l’ouverture du score, il ne s’est franchement pas passé grand chose au Lincoln Financial Field, où de nombreux supporters ont été obligés de vite dégainer les coupe-vent avec la pluie annoncée qui est subitement arrivée.

La même seconde période que contre le Sénégal ?