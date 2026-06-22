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Face à l'Irak, Mbappé répond déjà à Messi

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Face à l'Irak, Mbappé répond déjà à Messi

La course continue ! Il avait eu besoin d’une frappe de loin pour rejoindre Gerd Müller à la 4e place, il a réitéré, du gauche face à l’Irak pour le dépasser. Avec son ouverture du score à la 14e minute, Kylian Mbappé porte sa marque à 15 buts en Coupe du monde. Il rejoint Ronaldo Nazário à la 3e place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial. Le Français répond à Lionel Messi, désormais seul en tête (18 buts) et auteur d’un doublé contre l’Autriche plus tôt dans la soirée.

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Comme l’impression que la finale de Coupe du monde 2022 dure toujours.

 

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