Julián Alvarez souhaite quitter l'Atlético et le clame

Il est un peu trop tôt pour faire un choix, mais mon choix est fait. En marge du deuxième match de poule de l’Argentine face à l’Autriche (2-0), Julián Alvarez a dit les termes quant à ses envies d’ailleurs. « Ce n’est pas le moment d’en parler, mais je ne peux pas le cacher non plus ; j’essaie d’être honnête. J’ai discuté avec les dirigeants de l’Atlético de Madrid, et je pense que le mieux pour tout le monde est un transfert. Je veux réaliser mon rêve », a-t-il affirmé au micro d’ESPN.

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Courtisé par le Real Madrid et le FC Barcelone, l’attaquant des Colchoneros avait fait l’objet d’une offre de 150 millions d’euros par Florentino Pérez… refusée par l’Atlético dans la foulée. L’appel à l’aide de Julián Alvarez est lancé.

L’Inter Miami a besoin d’un attaquant.