Manu Koné ne considère pas sa titularisation comme une surprise

Titulaire, tu Koné ? Préféré à Aurélien Tchouaméni pour débuter face à l’Irak (3-0), Manu Koné ne boude pas son plaisir. Auteur d’une prestation honorable, le Pitchoun a tenu à rappeler que lui aussi pouvait assurer dans l’entrejeu : « Je ne vais pas la considérer comme une surprise, parce que je suis toujours prêt. Je suis très fier de cette victoire et satisfait de ma prestation individuelle. J’espère que le coach et mes coéquipiers le sont aussi, c’est le principal. »

Une longue soirée

Et, comme si Thor n’avait pas kiffé voir le milieu de l’AS Roma à la place du Madrilène, la foudre s’est abattue sur Philadelphie, contraignant tout ce petit monde à patienter avant la reprise du match. Un long moment d’attente qui n’a pas plu à grand monde, et certainement pas au natif de Colombes : « C’était une première pour moi. C’était interminable, mais nous sommes restés professionnels. Nous nous sommes dit qu’il fallait revenir avec le même état d’esprit. On a fait des exercices de mobilité, on a discuté, le coach aussi. C’était long, j’avoue. »

La foudre du lundi soir.

Kylian Mbappé refuse tout feuilleton avec Leo Messi